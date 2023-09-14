VG: главнокомандующий ВС Норвегии признал критический дефицит боеприпасов у НАТО
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Об этом говорится в публикации норвежской газеты VG.
Он подчеркнул, что вооружение армий блока по-прежнему проходит слишком медленно.
«Все главнокомандующие, с которыми я разговаривал, говорят, что потребность в новом вооружении превосходит производство», — сказал Кристофферсен.
Ранее министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила о планах создания государственного предприятия по производству снарядов для НАТО.