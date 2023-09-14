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Посол Замбии: решение об отмене визового режима с Россией практически готово

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Посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита сообщил, что решение об отмене визового режима между двумя странами практически готово.
Посол Замбии: решение об отмене визового режима с Россией практически готово
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Что касается отмены визового режима с Россией, консультации идут. Почти всё готово», — сказал собеседник агентства.

Лувита выразил надежду, что сторонам удастся договориться по этому вопросу до конца текущего года.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская сторона предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

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