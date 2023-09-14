Вучич заявил о безуспешности прошедших переговоров Белграда и Приштины
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«У нас состоялись переговоры, и я думаю, что в плане поиска прямого пути к нормализации отношений они завершились безуспешно», — цитирует его ТАСС.
По словам президента Сербии, Приштина отказалась принимать даже компромиссное предложение Евросоюза, на которое согласилась сербская сторона.
Ранее Вучич обратился к Китаю и России, а также к западным странам с просьбой рассмотреть на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН положение дел в Косове и Метохии.