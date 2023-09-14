В НАТО заявили, что не видят намерений России атаковать территорию альянса
- РИА Новости
Об этом заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
«Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идёт об атаках на территорию НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Джоанэ отметил, что альянс считает падение обломков дронов на территории Румынии случайными инцидентами, а не намеренной угрозой.
Ранее Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении в уезде Тулча обломков, которые могут быть частями беспилотника.