Глава делегации России в Вене Гаврилов заявил о подготовке ноты в МИД Австрии
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, представитель США на переговорах обещал, что делегаты и вся Россия «повторят судьбу Пригожина».
«Отправляем через час ноту в Министерство иностранных дел Австрии... с просьбой потребовать объяснений от американского представителя Даниэля Лартко», — уточнил он в эфире «России 24».
Ранее МИД России передал ноту протеста послу Армении в Москве Вагаршаку Арутюняну из-за высказываний председателя армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.