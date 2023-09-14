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Глава делегации России в Вене Гаврилов заявил о подготовке ноты в МИД Австрии

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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о подготовке ноты в МИД Австрии из-за угроз представителя Соединённых Штатов на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Глава делегации России в Вене Гаврилов заявил о подготовке ноты в МИД Австрии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, представитель США на переговорах обещал, что делегаты и вся Россия «повторят судьбу Пригожина».

«Отправляем через час ноту в Министерство иностранных дел Австрии... с просьбой потребовать объяснений от американского представителя Даниэля Лартко», — уточнил он в эфире «России 24».

Ранее МИД России передал ноту протеста послу Армении в Москве Вагаршаку Арутюняну из-за высказываний председателя армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

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