ČTK: кабмин Чехии продлил статус защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года
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По его данным, соответствующее предложение в правительство внесло МВД Чехии.
В сообщении отмечается, что обеим палатам парламента Чехии предстоит ещё одобрить коррективы в законодательство, но «каких-либо проблем в связи с этим не ожидается».
Согласно информации Министерства внутренних дел, в Чехии сейчас проживают порядка 360 тыс. граждан Украины, большинство из которых являются женщинами и детьми.
Ранее экс-президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских беженцев — мужчин призывного возраста.