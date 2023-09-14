ČTK: кабмин Чехии продлил статус защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года

Чешское правительство одобрило продление статуса защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года. Об этом пишет ČTK.

По его данным, соответствующее предложение в правительство внесло МВД Чехии.

В сообщении отмечается, что обеим палатам парламента Чехии предстоит ещё одобрить коррективы в законодательство, но «каких-либо проблем в связи с этим не ожидается».

Согласно информации Министерства внутренних дел, в Чехии сейчас проживают порядка 360 тыс. граждан Украины, большинство из которых являются женщинами и детьми.

Ранее экс-президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских беженцев — мужчин призывного возраста.