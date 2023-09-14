Узнать больше

ČTK: кабмин Чехии продлил статус защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года

Короткая ссылка
Чешское правительство одобрило продление статуса защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года. Об этом пишет ČTK.
ČTK: кабмин Чехии продлил статус защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года
  • Gettyimages.ru

По его данным, соответствующее предложение в правительство внесло МВД Чехии.

В сообщении отмечается, что обеим палатам парламента Чехии предстоит ещё одобрить коррективы в законодательство, но «каких-либо проблем в связи с этим не ожидается».

Согласно информации Министерства внутренних дел, в Чехии сейчас проживают порядка 360 тыс. граждан Украины, большинство из которых являются женщинами и детьми.

Ранее экс-президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских беженцев — мужчин призывного возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить