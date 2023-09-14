ЕС снял санкции с Ахмедова, Берёзкина, Шуваева и Шульгина
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие нормативные акты, размещённые в Официальном журнале ЕС.
«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева», — говорится в документе.
Бизнесмена Олега Тинькова ранее исключили из санкционного списка Минфина Великобритании.
Предприниматель заявил, что ограничения в отношении него никогда не должны были вводить.