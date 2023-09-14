ЕС снял санкции с Ахмедова, Берёзкина, Шуваева и Шульгина

Евросоюз исключит из санкционных списков четырёх граждан России: погибшего полковника Георгия Шуваева, бывшего главу компании OZON Александра Шульгина, а также бизнесменов Фархада Ахмедова и Григория Берёзкина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие нормативные акты, размещённые в Официальном журнале ЕС.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева», — говорится в документе.

Бизнесмена Олега Тинькова ранее исключили из санкционного списка Минфина Великобритании.

Предприниматель заявил, что ограничения в отношении него никогда не должны были вводить.