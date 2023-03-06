Предприниматель Олег Тиньков считает, что никогда не должен был подпасть под санкции
- РИА Новости
Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки», — цитирует его РИА Новости.
Тиньков также выразил надежду, что теперь «совершённую ошибку» можно будет «исправить».
В начале марта сообщалось, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции.
В ноябре председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил, что банк «в своё время» заплатил Олегу Тинькову большую сумму за бренд.