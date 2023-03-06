Предприниматель Олег Тиньков считает, что никогда не должен был подпасть под санкции

Предприниматель, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, находящийся в британском санкционном списке, заявил, что ограничения в отношении него никогда не должны были вводиться.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки», — цитирует его РИА Новости.

Тиньков также выразил надежду, что теперь «совершённую ошибку» можно будет «исправить».

В начале марта сообщалось, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции.

В ноябре председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил, что банк «в своё время» заплатил Олегу Тинькову большую сумму за бренд.