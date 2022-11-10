Глава Тинькофф Близнюк заявил, что банк заплатил Олегу Тинькову большую сумму за бренд
- РИА Новости
Об этом он сказал журналистам на форуме Finopolis.
Близнюк ответил на вопрос, имеет ли Тиньков шансы оспорить права на бренд.
«Бренд принадлежит банку, и в своё время за это имя банк заплатил достаточно большую сумму», — цитирует его ТАСС.
Ранее Тиньков сообщил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф».
В пресс-службе Тинькофф Банка сообщили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации.
В мае Тиньков заявил о намерении увести из России бренды Tinkoff и La Datcha. По его словам, они принадлежат его семье.