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Глава Тинькофф Близнюк заявил, что банк заплатил Олегу Тинькову большую сумму за бренд

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Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк заявил, что банк «в своё время» заплатил Олегу Тинькову большую сумму за бренд.
Глава Тинькофф Близнюк заявил, что банк заплатил Олегу Тинькову большую сумму за бренд
  • РИА Новости

Об этом он сказал журналистам на форуме Finopolis.

Близнюк ответил на вопрос, имеет ли Тиньков шансы оспорить права на бренд.

«Бренд принадлежит банку, и в своё время за это имя банк заплатил достаточно большую сумму», — цитирует его ТАСС.

Ранее Тиньков сообщил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф».

В пресс-службе Тинькофф Банка сообщили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации.

В мае Тиньков заявил о намерении увести из России бренды Tinkoff и La Datcha. По его словам, они принадлежат его семье.

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