Новая глава МИД: Япония продолжит санкции против России, но учтёт нацинтересы
«Наша страна... приняла сильные санкции в отношении России и намерена и впредь их продолжать», — цитирует её РИА Новости.
При этом Камикава уточнила, что в экономической деятельности, такой как рыболовство, а также в вопросах безопасности на море Япония будет действовать в соответствии с национальными интересами.
Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку.
Также стало известно, что Россия планирует назначить посла в Японию.