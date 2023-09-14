Новая глава МИД: Япония продолжит санкции против России, но учтёт нацинтересы

Новая глава японского МИД Ёко Камикава заявила, что Токио продолжит санкции против России, но при этом в отношениях с Москвой будет исходить из своих национальных интересов.

«Наша страна... приняла сильные санкции в отношении России и намерена и впредь их продолжать», — цитирует её РИА Новости.

При этом Камикава уточнила, что в экономической деятельности, такой как рыболовство, а также в вопросах безопасности на море Япония будет действовать в соответствии с национальными интересами.

Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

Также стало известно, что Россия планирует назначить посла в Японию.