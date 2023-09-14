Хуаньцю Шибао: Россия играет уникальную роль в новой мировой модели

Россия укрепляет свои связи с Востоком, тем самым играя важную роль в построении новой мировой модели.

Такое мнение выразил научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.

«Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели», — говорится в статье Хуаньцю Шибао.

По мнению Хуна, для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока.

Кроме того, как отмечается в статье, этому особенно поспособствовало укрепление сотрудничества с восточными странами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь ХХI век.

Также глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о ситуации в экономике России и росте торговли с Китаем.