Хуаньцю Шибао: Россия играет уникальную роль в новой мировой модели
Такое мнение выразил научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.
«Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели», — говорится в статье Хуаньцю Шибао.
По мнению Хуна, для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока.
Кроме того, как отмечается в статье, этому особенно поспособствовало укрепление сотрудничества с восточными странами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь ХХI век.
Также глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о ситуации в экономике России и росте торговли с Китаем.