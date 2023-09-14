По меньшей мере 13 массовых захоронений мирных жителей найдены в Судане.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на миссию ООН по оказанию помощи Судану в переходный период.

Отмечается, что захоронения обнаружены в Эль-Генейне и прилегающих к нему районах в результате нападений сил быстрого реагирования и арабских ополченцев на мирных жителей.

По данным агентства, все факты документируются и при подтверждении могут быть классифицированы как военные преступления.

Ранее МИД России заявил о вывозе части сотрудников из Судана в связи с боестолкновениями.