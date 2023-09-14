Узнать больше

Экс-разведчик Риттер: подход ВС России к Одессе станет решающим моментом для Киева

Короткая ссылка
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector, что российская армия при необходимости способна дойти до Одессы, что будет решающим моментом для Украины.

По его словам, когда российские войска дойдут до Одессы, они могут остановиться, чтобы «дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт».

При этом Риттер выразил предположение, что такого «шанса» Москва не предоставит Киеву.

«Это политическое решение в той же степени, что и военное, поэтому мы не знаем, как закончится этот конфликт», — сказал экс-разведчик.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Вооружённые силы России окружат Харьков в ходе своего наступления.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии защитить инфраструктуру Одессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить