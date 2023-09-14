Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector, что российская армия при необходимости способна дойти до Одессы, что будет решающим моментом для Украины.

По его словам, когда российские войска дойдут до Одессы, они могут остановиться, чтобы «дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт».

При этом Риттер выразил предположение, что такого «шанса» Москва не предоставит Киеву.

«Это политическое решение в той же степени, что и военное, поэтому мы не знаем, как закончится этот конфликт», — сказал экс-разведчик.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Вооружённые силы России окружат Харьков в ходе своего наступления.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии защитить инфраструктуру Одессы.