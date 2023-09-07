Экс-советник Соскин: Зеленский не в состоянии защитить инфраструктуру Одессы

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии защитить инфраструктуру Одессы.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

«Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады... Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт, Зеленский не в силах защитить Одессу, разрушение которой приведёт к серьёзным последствиям для всей Украины.

Ранее глава Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры.