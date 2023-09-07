Экс-советник Соскин: Зеленский не в состоянии защитить инфраструктуру Одессы
- AP
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Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.
«Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады... Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент», — подчеркнул он.
Как отметил эксперт, Зеленский не в силах защитить Одессу, разрушение которой приведёт к серьёзным последствиям для всей Украины.
Ранее глава Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры.