В Минюсте Бразилии не исключили выхода страны из МУС
- AP
Он подчеркнул, что к МУС не присоединились ряд наиболее могущественных стран.
«Это предполагает, что в определённый момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению», — приводит портал G1 слова Дину.
Министр подчеркнул, что в организации отсутствует равноправие в вопросах применения в разных странах.
Ранее бразильский президент Лула да Силва изучит соглашение Бразилии и Международного уголовного суда из-за выданного этой инстанцией ордера на «арест» российского президента Владимира Путина.
Данный ордер был признан российской стороной ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Россия не признаёт юрисдикцию МУС.