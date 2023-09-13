В Минюсте Бразилии не исключили выхода страны из МУС

Глава бразильского Минюста Флавий Дину допустил, что страна может выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Он подчеркнул, что к МУС не присоединились ряд наиболее могущественных стран.

«Это предполагает, что в определённый момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению», — приводит портал G1 слова Дину.

Министр подчеркнул, что в организации отсутствует равноправие в вопросах применения в разных странах.

Ранее бразильский президент Лула да Силва изучит соглашение Бразилии и Международного уголовного суда из-за выданного этой инстанцией ордера на «арест» российского президента Владимира Путина.

Данный ордер был признан российской стороной ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Россия не признаёт юрисдикцию МУС.