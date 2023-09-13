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Экс-советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал закат военной мощи США

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Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что в скором времени господству американской военной мощи придёт конец.
Экс-советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал закат военной мощи США
  • Gettyimages.ru

В статье для The American Conservative он напомнил, что лишь чуть больше трети американцев доверяют президенту США Джо Байдену. Также граждане США считают, что контроль государственной границы важнее, чем помощь Украине.

«Эпоха денежного изобилия и неограниченных военных трат подходит к концу», — написал Макгрегор.

Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что потеря Украиной поддержки со стороны Соединённых Штатов в ходе украинского конфликта приведёт к серьёзным последствиям.

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