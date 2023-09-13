Semafor: Рамасвами намерен упразднить ФБР в случае избрания президентом США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что намерен упразднить ФБР в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

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Об этом сообщает издание Semafor. «Рамасвами… в ходе телефонного разговора с Semafor во вторник вечером заявил, что планирует упразднить ФБР», — говорится в публикации. Кроме того, политик в случае избрания на пост президента намерен упразднить Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Минобразования США, комиссию по ядерному регулированию, а также службу питания и диетологии американского Минсельхоза. Ранее Рамасвами выступил против предоставления помощи Украине.