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Semafor: Рамасвами намерен упразднить ФБР в случае избрания президентом США

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что намерен упразднить ФБР в случае победы на президентских выборах в 2024 году.
Semafor: Рамасвами намерен упразднить ФБР в случае избрания президентом США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Semafor.

«Рамасвами… в ходе телефонного разговора с Semafor во вторник вечером заявил, что планирует упразднить ФБР», — говорится в публикации.

Кроме того, политик в случае избрания на пост президента намерен упразднить Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Минобразования США, комиссию по ядерному регулированию, а также службу питания и диетологии американского Минсельхоза.

Ранее Рамасвами выступил против предоставления помощи Украине.

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