Semafor: Рамасвами намерен упразднить ФБР в случае избрания президентом США
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Об этом сообщает издание Semafor.
«Рамасвами… в ходе телефонного разговора с Semafor во вторник вечером заявил, что планирует упразднить ФБР», — говорится в публикации.
Кроме того, политик в случае избрания на пост президента намерен упразднить Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Минобразования США, комиссию по ядерному регулированию, а также службу питания и диетологии американского Минсельхоза.
Ранее Рамасвами выступил против предоставления помощи Украине.