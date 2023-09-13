Гутерреш: нужно установить взаимные гарантии для возобновления зерновой сделки

Необходимо установить систему взаимных гарантий для восстановления зерновой сделки и экспорта российского продовольствия.

Об этом заявил на пресс-конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Необходимо установить систему взаимных гарантий, позволяющих возобновить «Черноморскую зерновую инициативу» и обеспечить российский экспорт», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны выполнить свои обещания по зерновой сделке.

Он назвал требования России по зерновой сделке ясными и очевидными.