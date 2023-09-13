Гутерреш: нужно установить взаимные гарантии для возобновления зерновой сделки
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Об этом заявил на пресс-конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Необходимо установить систему взаимных гарантий, позволяющих возобновить «Черноморскую зерновую инициативу» и обеспечить российский экспорт», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны выполнить свои обещания по зерновой сделке.
Он назвал требования России по зерновой сделке ясными и очевидными.