Узнать больше

Гутерреш: нужно установить взаимные гарантии для возобновления зерновой сделки

Короткая ссылка
Необходимо установить систему взаимных гарантий для восстановления зерновой сделки и экспорта российского продовольствия.
Гутерреш: нужно установить взаимные гарантии для возобновления зерновой сделки
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил на пресс-конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Необходимо установить систему взаимных гарантий, позволяющих возобновить «Черноморскую зерновую инициативу» и обеспечить российский экспорт», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны выполнить свои обещания по зерновой сделке.

Он назвал требования России по зерновой сделке ясными и очевидными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить