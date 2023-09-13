Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана в августе 2024 года

Старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони принцесса Марта Луиза выйдет замуж за афроамериканца Дурека Верретта, который называет себя потомственным шаманом.

Об этом пишет Aftenposten.

По данным норвежской газеты, церемония бракосочетания пройдёт 31 августа 2024 года в губернии Мёре-ог-Ромсдал, которая является популярным местом среди туристов.

Король и королева Норвегии поздравили будущих молодожёнов с принятым ими решением.

В октябре 2021 года японская принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино, зарегистрировала брак со своим избранником Кэем Комуро.