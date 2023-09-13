Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана в августе 2024 года
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Об этом пишет Aftenposten.
По данным норвежской газеты, церемония бракосочетания пройдёт 31 августа 2024 года в губернии Мёре-ог-Ромсдал, которая является популярным местом среди туристов.
Король и королева Норвегии поздравили будущих молодожёнов с принятым ими решением.
В октябре 2021 года японская принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино, зарегистрировала брак со своим избранником Кэем Комуро.