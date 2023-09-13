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Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана в августе 2024 года

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Старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони принцесса Марта Луиза выйдет замуж за афроамериканца Дурека Верретта, который называет себя потомственным шаманом.
Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана в августе 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Aftenposten.

По данным норвежской газеты, церемония бракосочетания пройдёт 31 августа 2024 года в губернии Мёре-ог-Ромсдал, которая является популярным местом среди туристов.

Король и королева Норвегии поздравили будущих молодожёнов с принятым ими решением.

В октябре 2021 года японская принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино, зарегистрировала брак со своим избранником Кэем Комуро.

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