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Херш: проблемы в работе разведки США могут стать причиной конфликта с Россией

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Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш высказал мнение, что проблемы в работе разведки США могут привести к серьёзному конфликту с Россией.
Херш: проблемы в работе разведки США могут стать причиной конфликта с Россией
  • РИА Новости

Об этом говорится в статье Херша, опубликованной на платформе Substack.

Как отметил журналист, уверенность Вашингтона в успехе украинской армии в ходе конфликта может основываться на слишком оптимистичных докладах разведывательного управления американского Минобороны.

Он добавил, что власти США не получают от американской разведки «политически неудобные» разведданные.

«Если это не остановить, это может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», — цитирует Херша РИА Новости.

Ранее директор ФБР Кристофер Рей назвал российскую разведку большой угрозой для США.

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