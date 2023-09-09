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Директор ФБР Рей назвал российскую разведку большой угрозой для США

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Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей назвал российскую разведку большой угрозой для США.

Об этом он сказал в Международном музее шпионажа в Вашингтоне.

«Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика», — отметил Рей. Его цитирует издание The Hill.

При этом директор ФБР добавил, что присутствие российских разведчиков в США «всё ещё слишком велико».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Соединённые Штаты рассматривают вариант физического устранения лидеров, пришедших к власти в Нигере.

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