HS: в Финляндии заговорщики планировали убить экс-премьера Марин
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Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
«Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства бывшего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года», — говорится в сообщении.
7 декабря прошлого года в ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Также отмечается, что по данному делу немецкие правоохранительные органы провели обыски в 11 федеральных землях.