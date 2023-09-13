HS: в Финляндии заговорщики планировали убить экс-премьера Марин

Трёх финнов обвинили в преступлениях с террористическими намерениями, в том числе в планировании убийства экс-премьера Финляндии Санны Марин.

Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

«Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства бывшего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года», — говорится в сообщении.

7 декабря прошлого года в ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Также отмечается, что по данному делу немецкие правоохранительные органы провели обыски в 11 федеральных землях.