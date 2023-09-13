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HS: в Финляндии заговорщики планировали убить экс-премьера Марин

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Трёх финнов обвинили в преступлениях с террористическими намерениями, в том числе в планировании убийства экс-премьера Финляндии Санны Марин.
HS: в Финляндии заговорщики планировали убить экс-премьера Марин
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Markku Ulander

Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

«Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства бывшего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года», — говорится в сообщении.

7 декабря прошлого года в ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Также отмечается, что по данному делу немецкие правоохранительные органы провели обыски в 11 федеральных землях.

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