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Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны

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Президент России Владимир Путин не обсуждал риски ядерной войны на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны
  • AP
  • © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool

«Нет, это не обсуждалось никак», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что Северная Корея поддерживает все решения России.

Песков в эфире Первого канала назвал содержательными переговоры лидеров стран.

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