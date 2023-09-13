Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны

Президент России Владимир Путин не обсуждал риски ядерной войны на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

AP

© Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool

«Нет, это не обсуждалось никак», — цитирует его РИА Новости. Ранее Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что Северная Корея поддерживает все решения России. Песков в эфире Первого канала назвал содержательными переговоры лидеров стран.