Песков назвал содержательными переговоры Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала назвал содержательными переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Северная Корея интересуется возможностями сотрудничества с российской стороной в области авиации, транспорта и инфраструктуры.

Ранее Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.