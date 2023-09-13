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Песков назвал содержательными переговоры Путина и Ким Чен Ына

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала назвал содержательными переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Песков назвал содержательными переговоры Путина и Ким Чен Ына
  • AP
  • © Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool

«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Северная Корея интересуется возможностями сотрудничества с российской стороной в области авиации, транспорта и инфраструктуры.

Ранее Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.

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