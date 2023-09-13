Песков назвал содержательными переговоры Путина и Ким Чен Ына
- AP
- © Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool
«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Северная Корея интересуется возможностями сотрудничества с российской стороной в области авиации, транспорта и инфраструктуры.
Ранее Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.