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Индия предложила России вместе строить неатомные ледоколы на её верфях

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Индия предложила России совместное строительство неатомных ледоколов на индийских верфях, заявил глава российского Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Индия предложила России вместе строить неатомные ледоколы на её верфях
  • Gettyimages.ru
  • © Ashir Kumar

«Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации. Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чекункова, Россия договорилась с индийской стороной о создании механизма для межгосударственного системного диалога вместе с «Росатомом» на тему арктического сотрудничества и развития Севморпути.

Ранее сотрудники российского «Балтийского завода», который находится в Санкт-Петербурге, начали строить новый, шестой по счёту, атомный ледокол проекта 22220.

Подводную лодку «Можайск», которую построили корабелы «Адмиралтейских верфей» для Тихоокеанского флота, передадут в состав российского флота в ноябре текущего года.

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