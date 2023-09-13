Индия предложила России вместе строить неатомные ледоколы на её верфях

Индия предложила России совместное строительство неатомных ледоколов на индийских верфях, заявил глава российского Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации. Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чекункова, Россия договорилась с индийской стороной о создании механизма для межгосударственного системного диалога вместе с «Росатомом» на тему арктического сотрудничества и развития Севморпути.

Ранее сотрудники российского «Балтийского завода», который находится в Санкт-Петербурге, начали строить новый, шестой по счёту, атомный ледокол проекта 22220.

Подводную лодку «Можайск», которую построили корабелы «Адмиралтейских верфей» для Тихоокеанского флота, передадут в состав российского флота в ноябре текущего года.