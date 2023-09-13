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Захарова назвала слова Гуменюк о Крымском мосте неприкрытым экстремизмом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неприкрытым экстремизмом» высказывание спикера оперативного командования ВСУ «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте.
Захарова назвала слова Гуменюк о Крымском мосте неприкрытым экстремизмом
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Ранее Гуменюк заявила, что у Крымского моста «осталось мало времени» и что он вскоре «не будет полноценно функционировать».

«Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестаёт доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ответ российской стороны на возможные атаки украинского режима на Крымский мост будет жёстким.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

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