Захарова: ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жёстким
- РИА Новости
«Ответ, если это произойдёт, на всё, что они наговорили, будет жёстким... Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — сказала она во время брифинга.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.