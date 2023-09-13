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Захарова: ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жёстким

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ российской стороны на возможные атаки украинского режима на Крымский мост будет жёстким.
Захарова: ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жёстким
  • РИА Новости

«Ответ, если это произойдёт, на всё, что они наговорили, будет жёстким... Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — сказала она во время брифинга.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

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