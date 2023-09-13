Захарова: ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жёстким

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ российской стороны на возможные атаки украинского режима на Крымский мост будет жёстким.

«Ответ, если это произойдёт, на всё, что они наговорили, будет жёстким... Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — сказала она во время брифинга.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.