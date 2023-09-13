В МИД России опровергли слухи о включении Навального в обмен заключёнными с США
- РИА Новости
«Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального», — сказала она.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неких неназванных «официальных лиц» сообщала, что западные страны рассматривают возможность многостороннего обмена заключёнными с Россией. В список такого обмена, по утверждению газеты, может быть включён российский оппозиционер Алексей Навальный.
*Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.