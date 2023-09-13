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В МИД России опровергли слухи о включении Навального в обмен заключёнными с США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию The Wall Street Journal о возможном включении российского оппозиционера Алексея Навального* в список на обмен заключёнными с США.
В МИД России опровергли слухи о включении Навального в обмен заключёнными с США
  • РИА Новости

«Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального», — сказала она.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неких неназванных «официальных лиц» сообщала, что западные страны рассматривают возможность многостороннего обмена заключёнными с Россией. В список такого обмена, по утверждению газеты, может быть включён российский оппозиционер Алексей Навальный. 

*Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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