Общественник Виталий Серуканов: обмен Навального — вброс западных СМИ

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неких неназванных «официальных лиц», западные страны рассматривают возможность многостороннего обмена заключённых с Россией. В список такого обмена, по утверждению газеты, может быть включён российский оппозиционер Алексей Навальный. Общественный деятель и автор Telegram-канала «Укол зонтиком» Виталий Серуканов прокомментировал публикацию. По его мнению, она стала результатом преднамеренного вброса со стороны окружения основателя ФБК*.

По словам Виталия Серуканова, ближайшие соратники Навального начали «анонсировать возможный обмен» осуждённого оппозиционера ещё летом.

«Идеи про обмен я расцениваю скорее как вброс, так как команда Навального ещё с конца июля обсуждала это, в частности, у себя в Вильнюсе. И они готовили какую-то программу медийных вбросов и слухов. Неудивительно, что ведущие американские СМИ начинают эту тему активно поднимать. Тот же Христо Грозев** также летом начал раскручивать тему обмена Навального», — говорит эксперт.

Вместе с тем, Серуканов указывает и на личное желание Навального вырваться из заключения, для чего политик может пойти на любые сделки.

«Понятно, что Навальный хочет выйти из лагеря. К тому же сейчас западным так называемым «партнёрам» нужен какой-то единый понятный лидер оппозиции. Тот же Ходорковский*** объективно не тянет, Максим Кац**** также не обладает необходимыми качествами. Западу нужна прежняя фигура, которая могла бы поддержать несистемную оппозицию на каком-то уровне. Для них попытаться вытащить Навального — это имиджевый момент», — утверждает общественник.

Виталий Серуканов также полагает, что ради обмена Навальный вполне может пойти на получение иностранного подданства.

«Окружение Навального будет всем объяснять, что он пошёл на эту «великую сделку» для продолжения борьбы с «кровавым режимом». Если уж говорить про возможную страну приёма, то Навальный много времени провёл в Германии. Пока он там был, конечно же, поднимались вопросы о гражданстве», — уверен Серуканов.

Напомним, Алексей Навальный отбывает наказание по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. Также он был приговорён к 19 годам колонии по обвинениям в создании и финансировании экстремистской организации, призывах к экстремистской деятельности.



* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 21.04.2023.

*** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста от 22.04.2022.

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 22.07.2022.13:13