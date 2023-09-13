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Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией ради сохранения своей роли гегемона

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Американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала заявил о стремлении Соединённых Штатов конфликтовать с Россией для победы над ней с целью сохранения своей роли гегемона.

«Конфликт на Украине связан не только с Россией, он связан с Американской империей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Соединённые Штаты стремятся к однополярности, чтобы, когда Россия, Китай и другие были слабее, «США могли господствовать в мире».

Вместе с этим, как отметил Никсон, в настоящий момент идёт подъём как великих держав — России и Китая, так и региональных держав в лице Ирана, Бразилии, Саудовской Аравии и Венесуэлы.

В итоге американские власти озабочены, что многие государства теперь предпочитают заключать соглашения с российской или китайской сторонами, и именно поэтому американцы стремятся «убрать Россию».

Ранее депутат голландской партии «Форум за демократию» в своих соцсетях выразил мнение, что российская сторона уже фактически победила в конфликте с Соединёнными Штатами и НАТО, при этом Европейский союз полностью проиграл.

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