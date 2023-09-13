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Кондратьев: до 350 тысяч туристов из КНР могут посетить Россию до конца года

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Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что порядка 300—350 тыс. китайских туристов могут посетить Россию до конца года.

Как он сказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ, в ведомстве надеются, что в конце 2024 года Россия и Китай в сфере туризма выйдут на допандемийные показатели.

«Но в этом году ожидаем, что взаимный турпоток вряд ли превысит 1 млн с учётом того, что уже туристический сезон в России заканчивается. Надеемся, что это будет хотя бы 600—700 тыс. — по 300—350 тыс. в каждую сторону», — сказал Кондратьев.

Он уточнил, что турпотоку из Китая в Россию будет в том числе способствовать механизм электронной визы.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил мнение, что сфера туризма показывает хорошие темпы развития по итогам 2022 года, а также в текущем. В том числе увеличивается внутренний турпоток.

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