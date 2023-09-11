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Чернышенко: турпоток внутри России достиг 35 млн человек в 2023 году

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил мнение, что сфера туризма показывает хорошие темпы развития по итогам 2022 года, а также в текущем. В том числе увеличивается внутренний турпоток.
Чернышенко: турпоток внутри России достиг 35 млн человек в 2023 году
  • РИА Новости

В прошлом году россияне совершили порядка 70 млн поездок внутри страны — это на 4 млн больше, чем годом ранее, поделился он в эксклюзивном интервью сайту kp.ru.

«В 2023 году внутренний туристический поток составил уже 35 млн человек. Граждане открывают для себя новые направления, среди которых Татарстан, Башкирия, Нижегородская, Челябинская и Мурманская области, Северный Кавказ, Красноярский край», — отметил вице-премьер.

По его словам, если говорить о въездном туризме, то чаще всего приезжали в Россию гости из Казахстана, Монголии, Германии, Турции и Китая.

Чернышенко также напомнил, что с 1 августа граждане 55 стран могут оформить единую электронную визу для путешествий по России.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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