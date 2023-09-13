Япония выразила решительный протест КНДР в связи с запуском ракет
Японское правительство выразило КНДР решительный протест в связи с осуществленными пусками, предположительно, баллистических ракет, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
«В связи с очередными пусками мы выразили решительный протест КНДР по линии посольства в Пекине», — цитирует ТАСС Мацуно.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила две, предположительно, баллистические ракеты в сторону Японского моря.
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