Япония выразила решительный протест КНДР в связи с запуском ракет

Японское правительство выразило КНДР решительный протест в связи с осуществленными пусками, предположительно, баллистических ракет, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«В связи с очередными пусками мы выразили решительный протест КНДР по линии посольства в Пекине», — цитирует ТАСС Мацуно.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две, предположительно, баллистические ракеты в сторону Японского моря.