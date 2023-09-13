«Известия»: сейчас НАТО не рассматривает вариант принятия Армении в альянс

НАТО на данный момент не рассматривает вариант с расширением альянса за счёт Армении, сообщил газете «Известия» представитель НАТО.

Таким образом в альянсе прокомментировали заявление председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера.

«Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения альянса» — заявил представитель НАТО.

Также отмечается, что от Армении не поступал запрос на вступление.

Ранее Фелингер выступил с предложением к Армении присоединиться к Североатлантическому альянсу.