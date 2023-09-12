Зеленский обвинил ООН в нежелании оказывать давление на Россию
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Зеленского, опубликованное в одной из соцсетей.
«Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется... относительно более мощного давления на Российскую Федерацию», — заявил украинский президент.
Он также раскритиковал страны ЕС, которые якобы помогают России обходить санкции ради «решения собственных экономических вопросов» или дешёвой энергетики.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не делать из всемирной организации козла отпущения по ситуации, сложившейся на Украине.
Также советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала» назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.