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Зеленский обвинил ООН в нежелании оказывать давление на Россию

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Украинский президент Владимир Зеленский обвинил ООН в нежелании оказывать давление на Россию. Он также отметил, что государства — участники всемирной организации больше интересуются экономическими отношениями, нежели «ценностями».
Зеленский обвинил ООН в нежелании оказывать давление на Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Askolds

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Зеленского, опубликованное в одной из соцсетей.

«Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется... относительно более мощного давления на Российскую Федерацию», — заявил украинский президент.

Он также раскритиковал страны ЕС, которые якобы помогают России обходить санкции ради «решения собственных экономических вопросов» или дешёвой энергетики.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не делать из всемирной организации козла отпущения по ситуации, сложившейся на Украине.

Также советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала» назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.

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