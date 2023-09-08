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Гутерреш призвал не делать из ООН козла отпущения в ситуации по Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не делать из всемирной организации козла отпущения по ситуации, сложившейся на Украине.
Гутерреш призвал не делать из ООН козла отпущения в ситуации по Украине
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

«Это не ООН... создала условия для этого конфликта. Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность. И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», — цитирует его РИА Новости.

31 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

По данным немецкой газеты Bild, ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки.

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