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МИД: Россия подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия

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Российская сторона подтвердила на саммите G20 намерение оставаться гарантом поставок продовольствия.
МИД: Россия подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия
  • AFP
  • © Money SHARMA

Об этом сказано в официальном заявлении МИД России.

«Российская сторона подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что Москва также подтвердила готовность наращивать экономическую кооперацию из числа государств мирового большинства, особенно по линии АСЕАН, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по бесплатным поставкам зерна.

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