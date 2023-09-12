Маккарти обвинил Байдена во лжи о зарубежных деловых связях своих родственников

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти заявил, что американский лидер Джо Байден лгал, что не осведомлён о зарубежных деловых связях своих родственников.

Его слова передаёт РИА Новости.

«Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомлённости о зарубежных сделках своей семьи», — сказал Маккарти.

Он уточнил, что, по словам очевидцев, Байден имел множественные контакты, которые принесли «миллионы долларов его сыну и деловым партнёрам его сына».

Маккарти сообщил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена.