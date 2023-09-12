Маккарти обвинил Байдена во лжи о зарубежных деловых связях своих родственников
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Его слова передаёт РИА Новости.
«Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомлённости о зарубежных сделках своей семьи», — сказал Маккарти.
Он уточнил, что, по словам очевидцев, Байден имел множественные контакты, которые принесли «миллионы долларов его сыну и деловым партнёрам его сына».
Маккарти сообщил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена.