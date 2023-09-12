Бербок: гарантии безопасности для Киева должны быть помощью к членству в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать помощь в присоединении страны к ЕС и НАТО.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung она отметила, что Запад должен оказывать Киеву военную и экономическую поддержку. По словам министра, Берлин и его партнёры работают над миром на Украине в долгосрочной перспективе.

«Это включало бы в себя путь в Европейский союз и НАТО, поставки оружия для самообороны, а также среднесрочную экономическую поддержку вплоть до восстановления», — отметила Бербок.

Ранее она призвала западные страны к зиме создать над Украиной зонт из ПВО.