Глава МИД ФРГ Бербок призвала Запад к зиме создать над Украиной зонт из ПВО

Над объектами инфраструктуры Украины необходимо к наступающей зиме создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Такое мнение она высказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она рассказала, что посетила подстанцию под Киевом и поняла важность создания защиты в преддверии зимних холодов.

«Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнёрам: мы должны растянуть зимний оборонительный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», — заявила Бербок.

Министр добавила, что Берлин отправит Киеву системы ПВО IRIS-T и обратится к союзникам с просьбой дать хотя бы на время свои средства ПВО.

Ранее Бербок сообщила, что ФРГ направила Украине €22 млрд с февраля 2022 года на военную и гуманитарную помощь.