Глава МИД ФРГ Бербок призвала Запад к зиме создать над Украиной зонт из ПВО
- AP
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Такое мнение она высказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Она рассказала, что посетила подстанцию под Киевом и поняла важность создания защиты в преддверии зимних холодов.
«Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнёрам: мы должны растянуть зимний оборонительный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», — заявила Бербок.
Министр добавила, что Берлин отправит Киеву системы ПВО IRIS-T и обратится к союзникам с просьбой дать хотя бы на время свои средства ПВО.
Ранее Бербок сообщила, что ФРГ направила Украине €22 млрд с февраля 2022 года на военную и гуманитарную помощь.