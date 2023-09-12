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Глава МИД ФРГ Бербок призвала Запад к зиме создать над Украиной зонт из ПВО

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Над объектами инфраструктуры Украины необходимо к наступающей зиме создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Глава МИД ФРГ Бербок призвала Запад к зиме создать над Украиной зонт из ПВО
  • AP
  • © Markus Schreiber

Такое мнение она высказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она рассказала, что посетила подстанцию под Киевом и поняла важность создания защиты в преддверии зимних холодов.

«Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнёрам: мы должны растянуть зимний оборонительный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», — заявила Бербок.

Министр добавила, что Берлин отправит Киеву системы ПВО IRIS-T и обратится к союзникам с просьбой дать хотя бы на время свои средства ПВО.

Ранее Бербок сообщила, что ФРГ направила Украине €22 млрд с февраля 2022 года на военную и гуманитарную помощь.

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