Бербок заявила, что ЕС не может смягчать критерии приёма для Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о перспективах вступления Украины в объединение, заявила, что Евросоюз не может смягчать критерии приёма кандидатов, даже если расширение отвечает геополитическим интересам.

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«При расширении, каким бы важным оно ни было с геополитической точки зрения, не должно быть никаких сокращений, если речь идёт о верховенстве закона, демократии и правах человека», — прокомментировала дипломат.

Кроме того, Бербок отметила, что коррупция в прошлом нанесла большой ущерб Украине.

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата сообщила, что в ЕС считают Украину очень коррумпированной страной.

Также глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС готовиться к принятию десяти новых стран.