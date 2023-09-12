Бербок заявила, что ЕС не может смягчать критерии приёма для Украины
- AP
- © Markus Schreiber
Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«При расширении, каким бы важным оно ни было с геополитической точки зрения, не должно быть никаких сокращений, если речь идёт о верховенстве закона, демократии и правах человека», — прокомментировала дипломат.
Кроме того, Бербок отметила, что коррупция в прошлом нанесла большой ущерб Украине.
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата сообщила, что в ЕС считают Украину очень коррумпированной страной.
Также глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС готовиться к принятию десяти новых стран.