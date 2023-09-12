ООН: США в мае в Идлибе убили мирного сирийца, а не главаря «Аль-Каиды»

В докладе Комиссии ООН отмечается, что военные США в мае в Идлибе убили мирного жителя Сирии в ходе авиаудара, который, по словам американцев, был нанесён по одному из высокопоставленных членов террористической группировки «Аль-Каида»*.

AP

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Об этом сообщает ТАСС. «3 мая в результате удара беспилотника Центрального командования США в Куркании, расположенной к северу от Идлиба, погиб 60-летний мирный житель», — говорится в докладе. Также утверждается, что в ООН ждут результатов расследования, которое проводят Соединённые Штаты. В июне президент России Владимир Путин заявил, что западные страны для раскачки России поддерживали даже «Аль-Каиду», пока российская сторона боролась с террористами на Кавказе. * «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.