ООН: США в мае в Идлибе убили мирного сирийца, а не главаря «Аль-Каиды»
- AP
- © Felipe Dana
Об этом сообщает ТАСС.
«3 мая в результате удара беспилотника Центрального командования США в Куркании, расположенной к северу от Идлиба, погиб 60-летний мирный житель», — говорится в докладе.
Также утверждается, что в ООН ждут результатов расследования, которое проводят Соединённые Штаты.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что западные страны для раскачки России поддерживали даже «Аль-Каиду», пока российская сторона боролась с террористами на Кавказе.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.