Западные страны для раскачки России поддерживали даже «Аль-Каиду»*, пока российская сторона боролась с террористами на Кавказе, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что события 1990-х и 2000-х годов связаны с тяжёлым историческим наследием на Кавказе.

«И что делали наши так называемые партнёры? Поддерживали материально, политически, информационно, даже в военном смысле. Наплевать им, что это «Аль-Каида». Только бы нас раскачать», — сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Он добавил, что Украина — одно из направлений по раскачке России.

По словам президента России, структура потерь для ВСУ неблагоприятная — они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу.

*«Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.