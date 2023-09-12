Sveriges Radio: власти Швеции оценят условия отправки Киеву истребителей Gripen

Шведское правительство намерено поручить Министерству обороны рассмотреть условия для передачи Украине истребителей Gripen.

Об этом информирует радио Sveriges Radio, которое ссылается на источник. Перевод приводит РИА Новости.

Власти Швеции хотят понять, какое влияние окажет передача самолётов на обороноспособность страны и как скоро можно будет получить на замену новые истребители.

Также шведские власти хотят понять, как проводить обучение украинских пилотов и другого персонала.

В августе премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen.