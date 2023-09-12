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Sveriges Radio: власти Швеции оценят условия отправки Киеву истребителей Gripen

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Шведское правительство намерено поручить Министерству обороны рассмотреть условия для передачи Украине истребителей Gripen.
Sveriges Radio: власти Швеции оценят условия отправки Киеву истребителей Gripen
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  • © inese online

Об этом информирует радио Sveriges Radio, которое ссылается на источник. Перевод приводит РИА Новости.

Власти Швеции хотят понять, какое влияние окажет передача самолётов на обороноспособность страны и как скоро можно будет получить на замену новые истребители.

Также шведские власти хотят понять, как проводить обучение украинских пилотов и другого персонала. 

В августе премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen.

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