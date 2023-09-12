Sveriges Radio: власти Швеции оценят условия отправки Киеву истребителей Gripen
- Gettyimages.ru
- © inese online
Об этом информирует радио Sveriges Radio, которое ссылается на источник. Перевод приводит РИА Новости.
Власти Швеции хотят понять, какое влияние окажет передача самолётов на обороноспособность страны и как скоро можно будет получить на замену новые истребители.
Также шведские власти хотят понять, как проводить обучение украинских пилотов и другого персонала.
В августе премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen.