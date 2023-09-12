Захарова прокомментировала слова Борреля, сравнившего мир с джунглями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего остальной мир с джунглями.

«Он же потом, вместо того чтобы извиниться, и, каким-то образом, сказать, что ему это всё подсунули, а он и не заметил, он развил тему, и сказал, что есть про «золотой миллиард», а есть, видимо, не «золотой». Не видимо, а он так и сказал: а есть все остальные, которые должны этот «золотой миллиард» обслуживать», — сказала она.

Боррель в своём октябрьском выступлении отметил, что для того, чтобы не допустить «вторжения джунглей в сад», садоводу «необходимо выходить в джунгли».

После этого он был вынужден попросить прощения за своё сравнение. Боррель отверг заявления о том, что эту метафору можно толковать как проявление «колониального европоцентризма».