МВД Польши: Варшава разместила 10 тысяч военных на польско-белорусской границе
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В интервью Польскому радио он рассказал, что обстановка на границе «стала определённо спокойнее», передаёт Sputnik Беларусь.
«Из этого числа 6 тыс. в лагере, а 4 тыс. непосредственно на границе. Кроме этого, 5 тыс. пограничников и около 1 тыс. полицейских», — сообщил Вонсик.
Ранее сообщалось, что на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией стартовали учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром — 2023», которые пройдут с 4 по 15 сентября.