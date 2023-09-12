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МВД Польши: Варшава разместила 10 тысяч военных на польско-белорусской границе

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Польское правительство сосредоточило более 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.
МВД Польши: Варшава разместила 10 тысяч военных на польско-белорусской границе
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  • © ewg3D

В интервью Польскому радио он рассказал, что обстановка на границе «стала определённо спокойнее», передаёт Sputnik Беларусь.

«Из этого числа 6 тыс. в лагере, а 4 тыс. непосредственно на границе. Кроме этого, 5 тыс. пограничников и около 1 тыс. полицейских», — сообщил Вонсик.

Ранее сообщалось, что на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией стартовали учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром — 2023», которые пройдут с 4 по 15 сентября.

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