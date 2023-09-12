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Путин: Армения, по существу, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом

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Власти Армении фактически признали суверенитет Азербайджана над Карабахом, заявил президент России Владимир Путин на сессии ВЭФ.

«Дело не только в результатах последнего конфликта. Дело в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своём пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.

Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.

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