Guardian: колонии красных огненных муравьёв могут захватить европейские города
«Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры», — пишет Баркхэм.
Он отметил, что данные муравьи прижились в Италии и могут распространиться по Европе из-за глобального потепления.
По его словам, данный вид является инвазивным и способен образовывать «суперколонии».
В июне у берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили солнечного окуня, который способен кусать людей.