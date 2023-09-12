Guardian: колонии красных огненных муравьёв могут захватить европейские города

Европе грозит нашествие красных огненных муравьёв, способных формировать «суперколонии», заявил обозреватель Guardian Патрик Баркхэм.

«Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры», — пишет Баркхэм.

Он отметил, что данные муравьи прижились в Италии и могут распространиться по Европе из-за глобального потепления.

По его словам, данный вид является инвазивным и способен образовывать «суперколонии».

В июне у берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили солнечного окуня, который способен кусать людей.