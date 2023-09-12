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Guardian: колонии красных огненных муравьёв могут захватить европейские города

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Европе грозит нашествие красных огненных муравьёв, способных формировать «суперколонии», заявил обозреватель Guardian Патрик Баркхэм.

«Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры», — пишет Баркхэм.

Он отметил, что данные муравьи прижились в Италии и могут распространиться по Европе из-за глобального потепления.

По его словам, данный вид является инвазивным и способен образовывать «суперколонии».

В июне у берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили солнечного окуня, который способен кусать людей.

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