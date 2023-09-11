Президент Венесуэлы Мадуро назвал выборы в России образцовыми

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выборы в России были образцовыми.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Поздравляю народ Российской Федерации и её президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом», — отметил Мадуро.

Он подчеркнул, что во время выборов в России был продемонстрирован демократический и гражданский характер «братской страны».

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5%.