Президент Венесуэлы Мадуро назвал выборы в России образцовыми
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Об этом он написал в соцсети Х.
«Поздравляю народ Российской Федерации и её президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом», — отметил Мадуро.
Он подчеркнул, что во время выборов в России был продемонстрирован демократический и гражданский характер «братской страны».
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5%.