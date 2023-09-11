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Париж назвал реакцию России на отказ пустить СМИ на речь Макрона преувеличением

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Французский МИД отказался комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона.
Париж назвал реакцию России на отказ пустить СМИ на речь Макрона преувеличением
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями», — сказали во французском ведомстве.

Таким образом МИД Франции прокомментировал отказ пустить журналистов из России на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии.

Ранее сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20.

Захарова заявляла, что российская сторона требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию.

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